Napoli, tanto rumore per nulla! Da Milano: “Stanze hotel Milan insonorizzate”

I tifosi del Napoli tentano di disturbare il riposo del Milan, ma le stanze dell’hotel erano insonorizzate: la squadra rossonera dorme sonni tranquilli in vista del ritorno del quarto di finale di Champions League.

I tifosi del Napoli hanno cercato di disturbare il riposo dei calciatori del Milan che si trovano attualmente a Napoli, all’Hotel Vesuvio, in vista della gara di ritorno del quarto di finale di Champions League in programma questa sera al Maradona alle ore 21. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito MilanNews.it, i tentativi dei tifosi partenopei sono stati vani poiché le stanze dell’hotel erano tutte insonorizzate.

Infatti l’hotel che ospita i rossoneri è nota per essere una delle strutture maggiormente dotate di comfort, quindi non sorprende che le stanze siano state insonorizzate per garantire un riposo tranquillo ai calciatori del Milan. Nonostante i tentativi dei tifosi del Napoli, Calabria e compagni hanno potuto dormire sonni tranquilli.

Questa vicenda dimostra l’attesa e l’importanza della partita di stasera che suscita grande interesse tra i tifosi di entrambe le squadre. Il Milan può comunque essere sicuro di aver garantito un adeguato riposo ai propri calciatori, grazie alle stanze insonorizzate dell’Hotel Vesuvio.

Ora non resta che aspettare il verdetto che, riposo o non riposo, si deciderà questa sera sul campo dell’impianto di Fuorigrotta.