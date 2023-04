Napoli-Milan, Benitez: “Gli azzurri possono rimontare, sono più forti. A Spalletti dissi una cosa”

Rafa Benitez ex tecnico del Napoli, crede nella rimonta degli azzurri contro il Milan in Champions League: “Sono grandiosi”.

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della sua esperienza con diverse squadre, incluso il Napoli.

Benitez ha commentato i risultati degli azzurri in Champions League, sottolineando il rpeezzo pagato dal club partenopeo per la mancanza di Osimhen. Benitez, crede ancora nelle ambizioni da rimonta della squadra azzurra, sostenendo che sono più forti del Milan.

Nonostante il periodo di flessione, Benitez ha elogiato il Napoli per le prestazioni finora offerte. Inoltre, il tecnico spagnolo ha espresso la sua convinzione che lo scudetto sia già nelle mani di Luciano Spalletti e che Napoli sia una città con una grande passione per la squadra.

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI BENITEZ

“Credo alla rimonta Napoli. Il Milan e Pioli mi hanno impressionato, i quarti di finale dopo lo scudetto sono da elogiare, ma gli azzurri sono più forti. Quindi la risposta è sì, possono farcela. Con Osimhen ritroveranno fiducia”.

Napoli stanco? “C’è sempre per tutti un periodo di flessione, a volte nel caso del Napoli si gioca con una consapevolezza troppo grande quando arrivano tante vittorie e si può perdere la concentrazione in un’altra competizione. Finora sono stati grandiosi”.

Lo Scudetto: “A Liverpool dissi a Spalletti che avrebbero vinto il titolo e non volle dire nulla per scaramanzia. L’eliminazione non cambierebbe nulla, Luciano la sta guidando alla perfezione”.

Uno scudetto a Napoli è differente:”I napoletani sentono la squadra dentro di loro. Per questo sarà un giorno memorabile, non solo per la città e la gente, ma in tutto il mondo. Ho incontrato ovunque sostenitori azzurri accomunati dalla stessa passione”.