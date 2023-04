Napoli, Renica insegna la rimonta contro il Milan è possibile

Come Renica, la rimonta è possibile, il Napoli pronto a vincere la sfida di ritorno di Champions League contro il Milan.

Il Napoli si prepara alla sfida di ritorno di Champions League contro il Milan con un solo obiettivo in mente: la rimonta. Nonostante lo svantaggio di un gol subito all’andata, Spalletti e la sua squadra sono pronti a sfidare ogni ostacolo per raggiungere le semifinali della competizione. Alessandro Renica, uno che di rimonte se ne intende, deve essere l’esempio da seguire.

Il Napoli è una squadra che ha saputo crescere nel tempo, passando dalla periferia del calcio europeo ai grandi confronti con i top club del continente. Grazie al lavoro di De Laurentiis, la squadra partenopea ha assunto un atteggiamento diverso, diventando sempre più ambiziosa e competitiva.

Oggi, con Spalletti in panchina, il Napoli si presenta come una squadra giovane, ambiziosa e con costi contenuti. Dopo aver superato gli ottavi di finale, la squadra punta ad andare avanti anche contro il Milan, avversario ben conosciuto ma non per questo meno temibile.

IL NAPOLI COME RENICA: LA RIMONTA E LA VITTORIA

La rimonta, per il Napoli, non è una novità. La squadra ha dimostrato di saper vincere anche contro avversari più forti. Questa sera gli azzurri dovranno emulare come la storica rimonta contro la Juventus del 1989. Con Renica in campo, il Napoli segnò subito con Diego su rigore e raddoppiò con Carnevale alla fine del primo tempo, prima di chiudere la partita con un gol di Renica al 119′.

Stasera, il Napoli è pronto a ripetere l’impresa, sostenuto da un pubblico caloroso e carico di incitamenti come nella notte di metà marzo di 34 anni fa. La rimonta è possibile, e Renica è pronto a insegnare ancora una volta come si fa.