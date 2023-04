Classifica senza errori arbitrali 2022 – 2023 trentesima giornata: La stampa nazionale contro il Napoli

Classifica senza errori arbitrali trentesima giornata di serie A. Dopo Kovacs tutta la stampa nazionale si scaglia contro il Napoli.

Come per il duo Chiffi – Mazzoleni dopo le faticose fatiche di Inter – Juventus (XXVII giornata), anche gol partita convalidato dopo tre colpi di mano, pure il duo Di Bello – Irrati ha trovato gloria e collocazione alla tornata successiva come se nulla di grave fosse accaduto nelle giornate precedenti.

Certo ne ha di fantasia Rocchi nel designare Irrati per Spezia – Lazio una settimana dopo Lazio – Juventus in cui l’arbitro pistoiese era al VAR e dove è successo di tutto e di più con Di Bello in campo. Penalizzato ancora una volta il Napoli ma nella giornata tengono banco le straordinarie lamentele milaniste, sostenute in lungo ed in largo dal mainstream italico, moviolisti dell’ultima ora ed ex arbitri compresi. Ma come fino a ieri, dopo lo scandaloso arbitraggio di Kovacs, si sono scagliati sul Napoli e i napoletani accusandoli coi soliti luoghi comuni di essere piagnoni e vittimisti e il giorno dopo legittimano le proteste rossonere.

Ma come il giorno prima volevano educare i napoletani per farli crescere e il giorno dopo si schierano compatti, con fantasiose moviole e teatrini televisivi, per appoggiare le strumentali proteste milaniste per giustificare il flop di Bologna. Ma in fin dei conti non dimentichiamo che si tratta di un mainstream ultimo in Europa e 58mo nel mondo in quanto a libertà di stampa.

Avesse avuto il Napoli un arbitro decente nella sfida del Meazza, statene certi che sarebbe stata tutt’altra musica in Champions.

Spezia – Lazio 0 – 3, Irrati (Di Paolo).

Se restano tanti dubbi sul calcio di rigore assegnato alla Lazio (sarebbe stata più che opportuna una rivisitazione al monitor) è pessima la gestione disciplinare. Inaccettabile, fra l’altro, l’espulsione di Ampadu da parte dello stesso arbitro che appena una settimana prima aveva fatto passare di tutto al VAR di Lazio – Juventus. La seconda ammonizione ad Ampadu per un fallo solo presunto su Zaccagni è errore grave perché penalizza i liguri due volte. Non solo il fallo pare fatto proprio da Zaccagni (gamba tesa) ma priva gli spezzini di un giocatore importante nello scontro salvezza con la Sampdoria della giornata seguente.

Bologna – Milan 1 – 1, Massa (Di Bello).

Manca un rigore al Milan per un pestone di Soumaoro ai danni di Rebic.

Napoli – Verona 0 – 0, La Penna (Nasca).

Dopo Manganiello, passando per Kovacs, è giunto anche La Penna. Pare proprio, come in Uefa, che il Napoli conti in Italia quanto il due a briscola. Nell’oscena valutazione dei falli manca la clamorosa seconda ammonizione per Ceccherini al 50’. Il Napoli avrebbe dovuto giocare quasi tutto il secondo tempo, più recupero, in superiorità numerica. Strabiliante poi che La Penna, chiuda l’incontro, fra l’altro anticipatamente, fermando l’incursione azzurra nell’area scaligera.

Classifica senza errori arbitrali 2022 – 2023 trentesima giornata

Squadra Punti Squadra Punti Differenza

Napoli 75 Napoli 75

Lazio 61 Lazio 61

Roma 56 Roma 53 -3

Milan 53 Fiorentina 47 +5

Inter 51 Inter 46 -5

Atalanta 49 Milan 46 -7

Bologna 44 Atalanta 44 -5

Juventus* 44 Udinese 43 +4

Fiorentina 42 Bologna 42 -2

Sassuolo 40 Sassuolo 40

Udinese 39 Juventus* 38 -6

Torino 39 Monza 37 -1

Monza 38 Torino 37 -2

Empoli 32 Lecce 31 +3

Salernitana 30 Salernitana 31 +1

Lecce 28 Empoli 30 -2

Spezia 26 Spezia 26

Verona 23 Verona 24 +1

Cremonese 19 Cremonese 20 +1

Sampdoria 16 Sampdoria 19 +3

* 15 punti di penalizzazione.

