La classifica senza errori arbitrali ventinovesima giornata: Di bello-Irrati che disastro

La classifica senza errori arbitrali della ventinovesima giornata del campionato di serie A 2022 – 2023.

Ancora una giornata caratterizzata da dolenti note arbitrali. Quanto combinato a Roma dal duo Di Bello – Irrati riporta alla ribalta l’annoso problema arbitrale. Dopo le straordinarie fatiche di Chiffi e Mazzoleni in Inter – Juventus (XXVII giornata), Rocchi non ci ha risparmiato ancora una volta Di Bello per una gara dei bianconeri. Per la cronaca l’arbitro brindisino ha diretto Verona – Juventus (XIV) ed era al VAR di Juventus – Sampdoria (XXVI), gare con strascichi polemici.

A Roma Di Bello ha azzeccato solo la regolarità della rete di Millinkonvic – Savic non abboccando alla simulazione di Alex Sandro ma per il resto della gara si è preoccupato soltanto di non contrariare il club juventino, graziando a ripetizione Cuadrado e compagni. Peggio di certi arbitraggi sono stati solo gli imbarazzanti teatrini televisivi, Rai compresa.

Fortunatamente è stato il web a rimediare alle manchevolezze mediatiche e dei presunti moviolisti, ex arbitri compresi. Su YouTube ma anche su Twitter girano video che evidenziano le gravi manchevolezze arbitrali di Lazio – Roma. Tralasciando la gomitata di Gatti data a Luis Alberto (ma Irrati dove stava?), il pestone di Vlahovic rifilato a Felipe Anderson, e il pestone di Rabiot assestato a Providel in occasione del momentaneo pareggio bianconero, la squadra laziale avrebbe dovuto trovarsi già in doppia superiorità numerica alla fine del primo tempo.

La strabiliante clemenza mostrata da un arbitro internazionale nei confronti di Cuadrado e Locatelli (duro fallo su Milinkovic punito col semplice cartellino giallo) è stata inaudita. Nel resoconto finale sono state evidenziate anche le grandi qualità pallavoliste dei giocatori juventini. Lasciare impuniti Cuadrado, Kostic e Alex Sandro dopo il triplo mani di Inter – Juventus (XXVII) e lo stop di Rabiot in Juve – Sampdoria (XXVI) è stato avvilente.

Sbaglia Manganiello a Lecce. Vince ancora il Napoli ma resta incredibile fischiare la fine dell’incontro con il pallone in possesso degli azzurri e la porta pugliese completamente sguarnita.

CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 74 Napoli 74 Lazio 58 Lazio 58 Roma 53 Roma 50 -3 Milan 52 Fiorentina 46 +5 Inter 51 Inter 46 -5 Atalanta 48 Atalanta 43 -5 Juventus* 44 Milan 43 -9 Bologna 43 Udinese 43 +4 Fiorentina 41 Bologna 42 -1 Udinese 39 Juventus* 38 -6 Torino 38 Sassuolo 37 Sassuolo 37 Torino 36 -2 Monza 35 Monza 34 -1 Empoli 32 Empoli 30 -2 Salernitana 29 Lecce 30 +3 Lecce 27 Salernitana 30 +1 Spezia 26 Spezia 26 Verona 22 Verona 23 +1 Cremonese 16 Sampdoria 18 +3 Sampdoria 15 Cremonese 17 +1

* 15 punti di penalizzazione.

La Redazione

