Neville e Carragher esaltano il Napoli in diretta tv. Spunta Osimhen…

Napoli, la squadra che esprime il miglior calcio d’Europa secondo Neville e Carragher: occhi puntati su Osimhen.

Neville e Carragher lodano il Napoli durante una diretta televisiva su SKY Sport UK. Spunta l’invito allo United per stella del Napoli, Victor Osimhen.

I due ex calciatori inglesi hanno espresso parole di grande stima nei confronti del Napoli. Il club azzurro affronterà il Milan mercoledì in Champions League. Gary Neville, ex difensore, ha parlato del Napoli durante un’intervista a Sky Sports:

NEVILLE E CARRAGHER ESALTANO IL NAPOLI

“L’Italia è sempre stata ai massimi livelli del calcio. Siamo cresciuti con il grande Milan di Sacchi e Capello. Ora c’è la Premier League, ma sarebbe bello vedere il Napoli vincere in Champions League, anche in vista di una possibile Superlega. Il Napoli sta diventando uno dei grandi club europei”.

Neville ha poi aggiunto: “Osimhen? Lo United ne avrebbe proprio bisogno“.

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha risposto esaltando il Napoli di Luciano Spalletti “Il Napoli ha ottenuto grandi risultati in Champions League e potrebbe arrivare in finale. Credo che in questo momento sia la squadra che gioca il miglior calcio in Europa e la migliore d’Europa, anche se non ha ancora l’esperienza giusta in Champions League”, ha sottolineato l’ex calciatore della squadra inglese che crede fortemente nelle qualità del Napoli.