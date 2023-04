Repubblica: Spalletti ha deciso chi guiderà l’attacco del Napoli col Milan

Il Napoli con il Milan è con l’emergenza attaccanti: Simeone infortunato, ieri differenziato per Osimhen e Simeone.

Milan-Napoli: le prossime ore saranno decisive per lo staff medico e per Spalletti per capire se Victor Osimhen potrà scendere in campo a San Siro. Il presidente De Laurentiis si è detto scettico, parlando con alcuni tifosi a Ischia.

Ma da Castel Volturno c’è la speranza di poter recuperare il nigeriano per portarlo almeno in panchina, anche se qualcuno parla addirittura di vederlo in campo dal primo minuto.

Raspadori titolare in Milan-Napoli

Spalletti sta cercando di variare i suoi schemi vista l’emergenza attaccanti. Ieri ha provato pure Kvaratskhelia prima punta, per esigenza, perché al momento la carenza di centravanti è elevata.

Ma secondo Repubblica, oramai la scelta è stata fatta: “Tutto sarà più chiaro dopo la rifinitura del Napoli di stamattina, mentre è già certo il forfait di Simeone (out almeno 20 giorni per l’infortunio muscolare di Lecce) e ci sono pochissimi dubbi sulla disponibilità di Raspadori: tenuto ieri in disparte solo per motivi precauzionali. Toccherà quasi sicuramente al giovane attaccante della Nazionale guidare il reparto offensivo degli azzurri a San Siro, con le soluzioni di Kvaratskhelia ed Elmas di scorta” scrive Repubblica.

Questa mattina la squadra sosterrà la rifinitura in vista della sfida con il Milan, a quel punto si capirà se Osimhen potrà essere almeno convocato per Milan-Napoli.