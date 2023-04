Emozioni forti al Maradona, pronta una coreografia indimenticabile per Napoli-Milan

Il Maradona si prepara ad essere ‘adornato’ in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Milan con una spettacolare coreografia sugli spalti.

Si prospetta una serata indimenticabile allo stadio Maradona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A Napoli l’attenzione è concentrata sull’organizzazione della spettacolare coreografia che accompagnerà la sfida contro il Milan. Ogni settore dello stadio di Fuorigrotta sarà addobbato a festa, ma sono i Distinti a promettere una coreografia da brividi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica ci saranno 10mila bandierine azzurre e bianche per creare una bandiera enorme che spazierà dai Distinti alle altre tribune. Per la prima volta il club partenopeo contribuirà alle spese per l’allestimento della coreografia.

Massimo Vignati, presidente del Club Napoli Saverio Silvio Vignati, aveva dichiarato ai microfoni di Radio Marte: “Dopo Milano, io e alcuni amici del settore ci siamo messi all’opera e proporremo una coreografia nei Distinti con 10mila bandierine azzurre e bianche da mostrare, in modo da formare un’enorme bandiera metà azzurra e metà bianca. Aspettiamo i tifosi all’ingresso, a ognuno di loro martedì sarà consegnata una bandierina colorata”.

Non resta che attendere il fischio d’inizio per godere di uno spettacolo indimenticabile, sia sul campo che sugli spalti.