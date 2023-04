Napoli-Milan affidata al fischietto di Marciniak: la reazione dell’ambiente azzurro

Il Napoli pronto ad affrontare una delle partite più prestigiose nella storia del club, la gara di ritorno dei quarti di finale con il Milan. A dirigere la sfida uno dei migliori arbitri al mondo, Szymon Marciniak.

Il Napoli ha reagito con grande entusiasmo e soddisfazione alla notizia della designazione del direttore di gara in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in programma domani sera alle ore 21 al Maradona. Secondo quanto riportato da Repubblica l’arbitro scelto è Szymon Marciniak, considerato uno dei migliori arbitri al mondo e già protagonista nel Mondiale passato: “Niente alibi o recriminazioni, però. Guardare avanti è l’unica parola d’ordine nel quartier generale di Castel Volturno, dove Luciano Spalletti e i suoi giocatori hanno trascorso ieri una intensa domenica di lavoro, con un occhio al videotape”.

Nonostante le inevitabili pressioni ed un risultato non proprio positivo per quanto riguarda l’andata, il Napoli sembra guardare avanti e concentrarsi sulla preparazione della partita. Il noto quotidiano ha sottolineato come la pressione sia alta nell’ambiente partenopeo soprattutto sui tanti titolari che sono stati risparmiati grazie al turnover nell’ultimo anticipo di campionato contro il Verona per presentarsi al meglio nella partita contro il Milan: “Sotto pressione specialmente i tanti titolari che sono stati risparmiati grazie al turn over nell’anticipo di campionato contro il Verona, proprio per presentarsi al top a una delle partite internazionali più prestigiose nella storia del club”.