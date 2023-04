Osimhen tra Bayern e Premier: un’offerta irrinunciabile potrebbe far cedere De Laurentiis

Il valore di Victor Osimhen stimato a 120 milioni, ma De Laurentiis tiene stretto l’oggetto del desiderio di altri club come Bayern Monaco e alcune squadre di Premier League.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è al centro dell’attenzione di molti club prestigiosi come il Bayern Monaco e diverse squadre della Premier League. Nonostante l’interesse di questi top club, il giocatore sembra preferire il Napoli, definendolo “il posto migliore dove stare”. Parole d’amore nei confronti del club partenopeo che però non chiudono tutte le porte: come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, non manca chi sostiene che il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a cedere il giocatore solo a fronte di offerte molto vantaggiose dato che il valore di Osimhen attualmente è stimato intorno ai 120 milioni di euro.