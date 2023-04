Victor Osimhen: “Napoli tra i più grandi club, non posso chiedere di meglio”. Poi la promessa ai tifosi

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen si racconta in una speciale intervista su Canale 5, parlando del sogno Scudetto e dell’affetto dei tifosi partenopei.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni in un’intervista speciale su Canale 5, nella trasmissione “Napoli è…“. L’attaccante nigeriano si è detto molto vicino all’obiettivo Scudetto, affermando di essere convinto che la squadra possa realizzare il sogno di vincere il titolo.

“Siamo vicini all’obiettivo scudetto e non vediamo l’ora di realizzare il nostro sogno, di farlo diventare realtà. Ci abbiamo sempre creduto, eravamo convinti che avremmo disputato una grande stagione anche quando intorno a noi c’era un certo scetticismo. Mi trovo in uno dei più grandi club e non posso chiedere di meglio. Forza Napoli sempre!”.

Osimhen ha anche sottolineato l’affetto e il calore dei tifosi napoletani nei confronti della squadra, affermando di non aver mai ricevuto tanto amore in precedenza.

“Il calore dei napoletani nei nostri confronti è travolgente, è straordinario l’affetto della gente. Non ho mai ricevuto tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto con loro allo stadio. Prometto ai tifosi che sarà una grande festa“.

Osimhen ha inoltre toccato il delicato tema del razzismo, sottolineando l’importanza di combattere questa piaga che danneggia le persone e la società nel suo complesso.

L’attaccante del Napoli ha parlato anche della sua carriera, esprimendo la sua felicità per essere diventato un giocatore professionista e per fare parte di una grande squadra come quella partenopea. La dichiarazione di Osimhen è un ulteriore segnale della grande determinazione della squadra azzurra di conquistare il titolo nazionale, ma anche della sua attenzione verso le problematiche sociali e della sua vicinanza ai tifosi.

La trasmissione speciale, andata in onda sul canale Mediaset, ha permesso a Victor Osimhen di raccontarsi ai tifosi del Napoli in un’occasione particolare. Le sue parole sono state molto apprezzate dai sostenitori della squadra partenopea, che hanno condiviso in massa sui social network le parole a cuore aperto del bomber azzurro.