Osimhen urla: “Sempre Forza Napoli”, intervista a cuore aperto

Victor Osimhen parla di Napoli come città e come club, l’attaccante nigeriano: “Città travolgente, voglio lo scudetto“.

Osimhen è stato uno dei protagonista dell’approfondimento di Canale 5 dal titolo ‘Napoli è…‘ in cui è stato intervistato anche Aurelio De Laurentiis.

L’attaccante nigeriano parla della sua Napoli, della voglia di vittoria dei tifosi e dell’affetto della città che lo ha eletto ad idolo assoluto.

Osimhen: intervista a Canale 5

Osimhen parla dello scudetto e dice: “Oramai siamo vicini a realizzare questo sogno e non vediamo l’ora di realizzarlo. Nello spogliatoio abbiamo sempre creduto di poter vincere il titolo, eravamo convinti di poter fare qualcosa di eccezionale, anche quando nessuno ci credeva. La città? È travolgente, l’affetto dei napoletani è straordinario. Non ho mai ricevuto tanto amore in vita mia. Ora non vedo l’ora di festeggiare con loro lo scudetto allo stadio“.

Sul razzismo aggiunge: “Non è bello essere giudicato dal colore della pelle ed io voglio lottare affinché si fermi questo fenomeno, che danneggia tutti e condiziona la vita delle persone“.

Osimhen a Canale 5 parla anche del suo sogno di diventare un calciatore professionista: “Per me non è stato affatto semplice realizzarlo, ed ora stiamo per vincere un titolo, per me è la prima volta. Sono in una grande squadra e la mia crescita è in ascesa. Mi trovo in uno dei più grandi club del mondo e non posso chiedere di meglio. Dico solo: Sempre Forza Napoli!“