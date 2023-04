De Laurentiis: “Napoli vive una rinascita. Scudetto? Lo meritano i tifosi”

Aurelio De Laurentiis durante una intervista a Canale 5 parla di Napoli, dello scudetto e del sogno chiamato Champions League.

Il presidente della SSCN è stato intervistato durante lo speciale su Canale 5 dal titolo ‘Napoli è…’, un approfondimento in seconda serata che va in onda questa sera. Il settimanale condotto da Clemente Mimum, firmato da Susanna Galeazzi ed a cura di Claudio Fico, dedica una intera puntata a Napoli ai suoi punti di forza, alla rinascita e le sue debolezze.

De Laurentiis: intervista a Canale 5

Ecco alcuni estratti dell’intervista ad Aurelio De Laurentiis anticipati da Il Mattino:

«Milan? Abbiamo due squadre, non solo una. E con un maestro come Spalletti la garanzia è assoluta, sarà una bellissima partita di sicuro».

«Nel mio cuore Napoli rappresenta un’apertura verso l’ipocrisia e le regole stupide: è un segno di libertà fatta di grandissima fantasia. Basta dare un’occhiata al cinema, alle serie tv, alla musica: Napoli sta vivendo un rinascimento nel quale è la città ad essere sempre protagonista. Stranieri e americani stanno tornando con grandi numeri e credo proprio che la città avrà bisogno di creare un comitato che sappia organizzare e ricevere e persone che vengono da fuori. E mi riferisco non solo agli stranieri, ma anche ai turisti italiani che vengono da altre città».

« Scudetto? Non mi dispiacerebbe fare la storia del calcio: i napoletani lo meritano, aspettano da 33 anni. Maradona? Ogni momento nella storia è diverso, oggi il calcio è un’altra cosa rispetto all’epoca Maradoniana ».

». «Siamo fieri di aver costruito una squadra che vale come squadra, come gruppo e questo farà la differenza anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League».

«Sono un tifoso silenzioso perché attentissimo a quello che succede sul campo. E per questo motivo sono capace di mordermi la lingua. Un titolo alla stagione? Azzurro, non credo si possa aggiungere altro».

Tg5 lo speciale su Napoli

Durante l’approfondimento dedicato a Napoli da Canale 5 che va in onda questa sera in seconda serata, la troupe del Tg5 ha girato anche per Scampia e per altri posti di Napoli, esaltata anche da alcuni articoli di quotidiani stranieri per la sua bellezza e la sua storia.

Ma gli inviati hanno incontrato anche altri personaggi simbolo di Napoli come:

James Senese , jazzista;

, jazzista; Patrizio Oliva , pugile e campione olimpionico;

, pugile e campione olimpionico; Lello Esposito , scultore e pittore;

, scultore e pittore; Ciro Oliva , proprietario della pizzeria Concettina ai Tre Santi;

, proprietario della pizzeria Concettina ai Tre Santi; Lina Sastri , attrice;

, attrice; Maria Triassi, presidente dell’Università Federico II;

presidente dell’Università Federico II; Victor Osimhen , attaccante del Napoli;

, attaccante del Napoli; Aurelio De Laurentiis, presidente della SSCN e produttore cinematografico.