De Laurentiis sotto scorta: la decisione del Prefetto di Napoli

Aurelio De Laurentiis potrebbe avere una scorta più numerosa, il prefetto di Napoli ha deciso di tutelare il presidente del club partenopeo.

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe presto avere una scorta più numerosa. La notizia è stata annunciata dalla redazione di TeleClub Italia e pare che la decisione sia stata presa dal Prefetto di Napoli come misura di precauzione. Probabilmente, la scelta è legata alla recente disputa tra De Laurentiis e il tifo organizzato, ma al momento non sembrano esserci minacce concrete in vista.

Da sottolineare l’impegno del ministro Piantedosi, che ha chiesto di evitare tensioni tra gli ultras e il presidente del Napoli, soprattutto dopo i tafferugli avvenuti in Curva B durante la partita contro il Milan del 2 aprile scorso. Si è deciso di organizzare un incontro tra De Laurentiis e gli ultras prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan, in programma martedì prossimo, per cercare di ricomporre la frattura. Questo anche in vista della possibile festa per la vittoria dello scudetto.

La scorta a De Laurentiis sembra essere una misura precauzionale, che potrebbe essere revocata alla fine della stagione. Tuttavia, la situazione sarà costantemente monitorata dalle autorità competenti per garantire la massima sicurezza del presidente del Napoli.