Napoli, la carica dei tifosi: Maxi coreografia nei distinti

La passione dei tifosi azzurri esplode, pronta una maxi coreografia, tornano e bandiere e Tamburi per spingere il Napoli alla vittoria.

La passione dei tifosi azzurri è pronta ad esplodere al Maradona. Anche l’Associazione Uanm – Unione Azzurra nel Mondo, che raggruppa i Club Napoli sparsi in tutto il mondo, ha espresso il proprio sostegno in vista della partita di Champions League contro il Milan: “Tifiamo Napoli da ogni parte del mondo. Cerchiamo di far conoscere Napoli, anche solo un po’, ovunque. Dopo la prestazione maestosa contro il Milan e la sconfitta amara, sentiamo ancora di più il desiderio di spingere la squadra verso il successo. Ma martedì non giochiamo solo per vincere; giochiamo per la storia“.

La passione dei tifosi del Napoli, come trentacinque anni fa con Maradona, si fa sentire con forza: “Abbiamo sentito l’appello di Spalletti; quello di far sentire forte la nostra voce. Un appello che è stato un brivido nel brivido; soprattutto quando ci siamo ricordati dell’appello di Diego di 35 anni fa: ‘Non voglio una sola bandiera del Milan. Voglio che sia tutto azzurro’. Siamo sicuri che dall’alto ce lo sta ripetendo. Non giochiamo solo per una partita; giochiamo per la storia. E noi vogliamo scendere in campo“.

NAPOLI-VERONA, MAXI COREOGRAFIA NEI DISTINTI

Nella partita odierna contro il Verona, i tifosi delle curve torneranno a cantare come auspicava Spalletti. Non ci sarà il tutto esaurito, ma ci saranno comunque le coreografie, le bandiere e i tamburi scomparsi da gennaio: l’ingresso è stato autorizzato.

Il Club Napoli Saverio Silvio Vignati sta preparando una maxi coreografia nei Distinti per la partita contro il Milan di Champions League. Saranno distribuite 10.000 bandierine bianche e azzurre per creare una coreografia nel settore Distinti.

Per quanto riguarda le due Curve, bisognerà attendere per vedere quali coreografie saranno presenti, dopo che è stato concesso l’ingresso di striscioni, bandiere e tamburi per le partite contro Verona e Milan.