Spalletti: “Al Maradona senza tifo? Mi alzo e vado a casa. Ho un progetto per Osimhen”

Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Milan-Napoli parla dell’assenza di tifo allo stadio Diego Armando Maradona.

Lo stadio San Siro era una bolgia durante Milan-Napoli, una carica che sicuramente ha aiutato i giocatori in campo a non soccombere all’assedio del Napoli, in grado anche di resistere agli assalti azzurri che anche in dieci uomini hanno trovato la forza di cercare la via del gol, fermati solo da un grandissimo Maignan.

L’assenza del tifo al Maradona e la protesta degli ultras è un problema grave per il Napoli. Anche perché già durante Napoli-Milan di Serie A c’è stato uno stadio muto che non ha aiutato la squadra. La protesta nasce da divieti che gli ultras ritengono eccessivi, come l’impossibilità di portare bandiere e striscioni.

Cosa che non avviene nel settore ospiti del Maradona, cosa che non avviene nemmeno a San Siro. Spalletti in conferenza stampa ha preso una posizione netta sulla questione dell’assenza del tifo ed ha detto: “Mai più ostaggi al Maradona. Se avremo di nuovo lo stadio senza tifo, mi alzo e vado a casa“.

Mentre sul recupero di Osimhen ha detto: “Il progetto è quello di averlo pronto per la gara di ritorno“.