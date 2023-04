Napoli-Verona i convocati di Spalletti: Osimhen c’è, out Simeone e Gaetano

Victor Osimhen tra i convocati di Luciano Spalletti per Napoli-Hellas Verona, anticipo di serie A prima della sfida Champions contro il Milan.

Il centravanti Victor Osimhen è stato incluso nella lista dei convocati di Luciano Spalletti per la partita di Serie A tra Napoli e Hellas Verona. Non ci sono state sorprese nella lista, sebbene Spalletti debba fare a meno di Ndombele, squalificato, e di Simeone, infortunato. Tuttavia, il tecnico può contare sul resto della squadra al completo, compreso Osimhen, che rientra dopo aver saltato le ultime due partite a causa di un problema muscolare.

Lo scontro con il Verona è in programma alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, valido per la trentesima giornata di campionato. Nonostante le speranze del giovane Gianluca Gaetano, il suo nome non è stato incluso nella lista diramata ufficialmente dalle SSC Napoli.

NAPOLI-VERONA: I CONVOCATI DI SPALLETTI

ORTIERI: GOLLINI Pierluigi, MARFELLA Davide, MERET Alex;

DIFENSORI: BERESZYNSKI Bartosz, DI LORENZO Giovanni, MARIO RUI Silva Duarte, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, JESUS Juan, RRAHMANI Amir, ZEDADKA Karim;

CENTROCAMPISTI: ANGUISSA Frank, DEMME Diego, ELMAS Elif, LOBOTKA Stanislav, ZERBIN Alessio, ZIELINSKI Piotr;

ATTACCANTI: KVARATSKHELIA Khvicha, LOZANO Hirving, OSIMHEN Victor, POLITANO Matteo, RASPADORI Giacomo.