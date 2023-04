Aguero non sa pronunciare Kvaratskhelia, il 77 del Napoli diventa Karabelbalaralalela -VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano del Napoli che ha sorpreso tutti, compreso Sergio Aguero che non riesce a pronunciare il suo nome.

Oggi il Napoli sfida il Verona nell’anticipo di campionato e si prevede che il tecnico Spalletti farà riposare alcuni giocatori in vista della partita di ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan. Khvicha Kvaratskhelia, uno dei giocatori più importanti degli azzurri, potrebbe essere uno dei prescelti per andare in panchina in questa occasione. Il georgiano è stato premiato come MVP di febbraio e marzo dalla Lega di Serie A, grazie ai suoi 14 gol e 16 assist nelle 33 partite giocate in tutte le competizioni.

AGUERO NON RIESCE A PRONUNCIARE KVARATSKHELIA

Sergio Aguero ha fatto parlare di sé durante la sua diretta su Twitch in cui ha commentato la partita di Champions League tra Milan e Napoli. Infatti, il Kun è stato colto alla sprovvista quando si è trovato a parlare di Khvicha Kvaratskhelia, numero 77 del Napoli, e ha confessato di non conoscerlo e di non sapere come si pronunci il suo nome: “Come si chiama il 77 del Napoli, Karavì?” ha chiesto il giocatore argentino. I suoi tentativi di pronunciare il nome del georgiano sono diventati virali, in quanto il Kun sembrava avere difficoltà a ricordare il suo cognome e si è inventato delle parole improbabili come “Karabelbalaralalela“.

IL VIDEO DI AGUERO SU KVARATSKHELIA DIVENTA VIRALE



Nonostante la sua esplosione in campo e l’attenzione suscitata da parecchi top club europei, Sergio Aguero sembra non aver notato il talento di Kvaratskhelia e non conoscere neanche il suo nome. Questo è emerso durante la diretta su Twitch del Kun, in cui ha chiesto ai suoi followers informazioni sul giocatore e ha provato a pronunciare il suo nome, senza successo. Il video della diretta è diventato virale, mostrando l’ignoranza del giocatore argentino nei confronti di uno dei protagonisti della stagione del Napoli.