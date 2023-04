Aperta la IV Edizione del Salone del Libro e dell’Editoria a Napoli: cultura e solidarietà tra i popoli

Il Salone del Libro e dell’Editoria a Napoli offre un ricco programma di 150 eventi, 100 editori, 30 laboratori e molto spazio ai giovani.

La IV Edizione del Salone del Libro e dell’Editoria ha aperto i battenti a Napoli dal 13 al 16 aprile presso il Centro congressi della Stazione Marittima. Organizzata dall’associazione Liber@Arte, questa kermesse nazionale offre un ricco programma di 150 eventi, 100 editori e 30 laboratori.

La manifestazione riserva uno spazio importante ai giovani con eventi dedicati ai ragazzi e alle ragazze. Il patto di gemellaggio tra NapoliCittàLibro e la Feria Internacional del Libro de Calì (Columbia) è significativo e si propone di intensificare le relazioni culturali e sociali per promuovere la pace e la solidarietà tra i popoli.

Tra le 100 prestigiose case editrici presenti, tutte meriterebbero il primo posto su un eventuale podio per la presentazione e l’esposizione dei loro prodotti, come i libri, ancora tanto amati nell’era della digitalizzazione. Dai grandi nomi come Rogiosi e D’Amico, fino alle Ali ribelli Edizioni, la visita ai saloni del Salone del Libro e dell’Editoria è un tour emozionante, ricco di storia e cultura. La presenza degli editori Bianco, Polidoro, Forbus e molti altri sotto i riflettori culturali sembra rappresentare anche la rivincita delle piccole case editrici prestigiose ma sconosciute al grande pubblico nazionale.

Se sei un appassionato di libri, non puoi perdere questo evento che supera i confini nazionali e promette di regalare momenti di grande emozione e cultura.