Giuntoli spiega il turnover di Spalletti: “Abbiamo bisogno di tutti”

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di DAZN ha spiegato il turnover di Luciano Spalletti per la partita contro l’Hellas Verona.

Il direttore sportivo della SSC Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Hellas Verona spiegando le scelte fatte dal mister azzurro Luciano Spalletti riguardo al turnover della squadra messo in campo al Maradona: “I cambi? Ovvio, abbiamo giocato pochi giorni fa una partita molto dispendiosa, il mister ha fatto scelte per vincere questa partita e risparmiare un po’ di forze per martedì. Crediamo di avere dei ragazzi straordinari, si sono allenati molto bene, hanno condiviso gioie e dolori tutti insieme e confidiamo possano dare risposte molto positive”.

Giuntoli si è poi soffermato sulla recente foto che ritrae il presidente Aurelio De Laurentiis con gli ultras del Napoli: “In un momento così dobbiamo stare uniti, abbiamo obiettivi importanti da raggiungere, è fondamentale l’unione, ogni componente fa la sua parte”.