Spalletti ampio turnover con il Verona: Napoli rivoluzionato

Napoli-Verona: tutte le informazioni sulla formazione del Napoli, Luciano Spalletti va verso un ampio turnover.

La sfida di Champions League con il Milan incombe e Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che ci saranno dei cambiamenti per la sfida al Verona. L’allenatore del Napoli lo aveva detto anche prima della gara con il Lecce, che a ridosso del match di ritorno al Maradona avrebbe cambiato qualcosa nella formazione base.

Ovviamente ci saranno delle considerazioni da fare: ad esempio Anguissa e Kim sono squalificati in Champions League, quindi possono giocare titolari in campionato.

Formazione Napoli: turnover di Spalletti col Verona

Ma ci anche altri altri aspetti da considerare: ad esempio è possibile che Spalletti voglia far giocare minuti a chi andrà in campo con il Milan. Sicuramente la formazione del Napoli che affronta il Verona sarà soggetta al turnover di Spalletti.

Gazzetta dello Sport fa sapere ci saranno almeno sei cambi tra cui Raspadori titolare. Ecco le indicazioni di formazione del quotidiano sportivo:

Ostigard favorito su Juan Jesus .

favorito su . Olivera in vantaggio su Mario Rui .

in vantaggio su . Gaetano può sostituire Lobotka .

può sostituire . Politano titolare al posto di Lozano .

titolare al posto di . Zerbin possibile sostituto di Kvaratskhelia.

Il Napoli ha un margine di vantaggio rassicurante sulle inseguitrici, quindi si può permettere il turnover contro la squadra scaligera.