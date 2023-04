Osimhen in campo con il Verona: Spalletti ha deciso!

Victor Osimhen pronto a scendere in campo durante Napoli-Verona, l’attaccante nigeriano parte dalla panchina.

Osimhen non vede l’ora di poter scendere in campo. Fosse stato per lui avrebbe giocato anche il match di andata di Champions League, ma i medici hanno consigliato massima prudenza, per averlo al meglio per la sfida di ritorno.

Ieri Spalletti in conferenza stampa ha confermato che Osimhen sarà convocato per Napoli-Verona. Ma il tecnico azzurro non lo porterà solo in panchina, vuole anche dargli qualche minuto. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Il centravanti nigeriano scruterà il Verona e vedrà all’orizzonte il Milan nel senso che l’idea di Spalletti – esplicitata anche nella conferenza di ieri – è di averlo oggi in panchina pronto ad un utilizzo part-time per “riscaldarlo” in vista del clima infuocato di martedì sera al Maradona“.