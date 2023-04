Il Mattino – Ritorna Demme titolari, tutti i cambi di Napoli-Verona

Formazione Napoli contro il Verona: ci sarà turnover, possibilità per Demme titolare, ci sarà anche Raspadori.

Luciano Spalletti è pronto a fare ampio turnover per Napoli-Verona. C’è chi punta su Gaetano titolare insieme con Zerbin. Ma questa volta la formazione azzurra è veramente un rebus. Ci sono alcuni giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto: Kim e Anguissa sono squalificati e saranno titolari col Verona, così come Raspadori che deve trovare la condizione migliore. Mentre Osimhen parte dalla panchina.

Formazione Napoli

Secondo Il Mattino ci sarà Demme titolare al posto di Lobotka con Elmas in mediana in sostituzione di Zielinski. In attacco fuori Kvaratskhelia con Lozano e Politano a completare il tridente d’attacco. In difesa si rivede Juan Jesus al fianco di Kim. Il brasiliano deve ritrovare minuti e condizione, anche perché molto probabilmente sarà lui il sostituto del sudcoreano nella sfida di Champions League Napoli-Milan.