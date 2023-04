De Laurentiis e Spalletti: l’incontro segreto nella casa al Bosco Verticale di Milano

La partita contro il Verona è stata decisiva per Aurelio De Laurentiis e Spalletti: tutto è cominciato nella casa al Bosco Verticale di Milano.

La partita contro il Verona fu un momento decisivo per la rivoluzione che avrebbe portato Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti a rinforzare la squadra azzurra. Napoli-Verona è una partita che ha un significato particolare per il club. Da quella partita finita in pareggio e costata la qualificazione alla Champions League, De Laurentiis decise di iniziare una nuova era per la squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella partita segnò l’inizio di una rivoluzione che portò De Laurentiis a prendere Spalletti come nuovo allenatore e a rinnovare la squadra nell’anno successivo. Nonostante il pareggio 1-1, De Laurentiis meditò attentamente e silenziosamente sulla situazione, prima di prendere decisioni importanti.

De Laurentiis ricorda di aver ripreso la sua agenda e di aver chiamato più volte alcuni allenatori, prima di incontrare Spalletti a casa sua nel Bosco Verticale di Milano. Fu proprio in quell’incontro segreto che De Laurentiis e Spalletti iniziarono a pianificare il futuro della squadra.

Dopo cinque mesi dal pareggio contro il Verona, molte scelte importanti furono prese, compresa quella di rompere completamente con il passato per immergersi nella storia del club. Questa stagione è stata strepitosa e ora la squadra è pronta ad affrontare il futuro con braccia aperte.