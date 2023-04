Insigne festeggia l’ormai imminente rientro in campo con un ‘lussuoso’ regalo

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha ormai recuperato dall’infortunio alla coscia e si prepara a tornare in campo con il suo Toronto. Nel frattempo si è concesso un costosissimo regalo per festeggiare il suo rientro.

Lorenzo Insigne sta per tornare in campo con la maglia del Toronto, dopo essersi quasi totalmente ripreso dall’infortunio muscolare alla coscia destra che lo aveva tenuto ai box da inizio stagione. Il rientro dell’ex capitano del Napoli e l’arrivo di Federico Bernardeschi nella formazione canadese potrebbero ‘rivitalizzare’ le speranze di successo della squadra nella Major League Soccer che attualmente milita al nono posto con 8 punti.

Insigne è determinato a dimostrare il suo valore e a contribuire alla risalita del Toronto in classifica. Il suo stipendio annuale di oltre 10 milioni di dollari testimonia l’enorme investimento fatto dalla squadra per assicurarsi le sue prestazioni e l’ex pezzo di storia azzurra è felicissimo di poter contribuire al progetto.

Motivo per cui, per ‘festeggiare’ l’ormai imminente rientro in campo, Insigne si è concesso un lussuoso regalo: una Rolls Royce dal prezzo elevatissimo, fuori dalla portata della maggior parte delle persone comuni.

Il giocatore sembra aver recuperato la forma fisica e la determinazione per ripartire alla grande nella sua nuova avventura calcistica oltre oceano. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza per il Toronto che conta sui suoi talenti per raggiungere gli obiettivi stagionali.