Pioli recrimina: “Ci mancano due rigori netti. Assurdo non fischiare”

Stefano Pioli al termine di Bologna-Milan si lamenta per la mancata concessione di due rigori da parte dell’arbitro Massa.

Stefano Pioli parla dopo Bologna-Milan ai microfoni di Dazn. Il tecnico dei rossoneri dice: “La partita l’abbiamo fatta tutta. Certo non possiamo approcciare in quel modo alla partita e prendere quel gol. Questo ti fa perdere energie per recuperare il match. Poi ci sono anche gli episodi (rigori non concessi ndr) che cambiano la partita“.

A Dazn fannno rivedere anche i due presunti rigori e Pioli aggiunge: “Li ho rivisti e per me sono rigori, tutti e due. Non capisco perché non vengano fischiati. Soprattutto il fallo di mano, ma secondo voi perché tutti recriminano? Il fallo di mano è netto. Io dico di andare a rivedere al Var e poi si capisce se quel braccio è nel posto giusto o no, ma almeno vallo a rivedere visto che il fallo di mano è evidente“.

Pioli ha fatto ampio turnover (cambiato 10 titolari) in vista della partita col Napoli. Il tecnico dei rossoneri in vista della Champions League dice: “Stiamo pensando a cosa fare. Il Napoli con la palla può fare delle cose, mentre a Milano senza palla ha aggredito molto. Partiamo con un leggero vantaggio e vedremo. Abbiamo giocato una buona partita all’andata, partita molto equilibrata. Ci aspettiamo tante difficoltà, ma abbiamo le soluzioni per fare male”.

Sul turnover Pioli ha aggiunto: “Giocare tre partite in sette giorni non è mai facile. Altre volte lo abbiamo pagato anche in campionato. Ho fatto questi cambi perché pensavo di avere energie mentali e fisiche diverse. Oltre a far riposare chi probabilmente giocherà col Napoli. Inoltre oggi abbiamo giocato alle 15.00 e questo non era mai successo fino ad ora…“.