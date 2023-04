Marelli: “Mancano due rigori al Milan”, Motta ribatte: “Sorpreso da queste parole”

Thiago Motta risponde alla moviola di Luca Marelli su Dazn, si analizzano i due rigori non concessi al Milan contro il Bologna.

Moviola Bologna-Milan. Luca Marelli a Dazn commenta il tocco di bracci di Lucumi in area di rigore: “Il tocco di braccio del giocatore del Bologna è evidente, l’arto destro è molto più largo rispetto al sinistro. Anche se il pallone colpisce prima una parte del corpo questo non giustifica nulla. Doveva intervenire il Var e non capisco perché non lo abbia fatto. Per me è punibile, perché il braccio è veramente molto largo“.

Secondo Marelli anche lo step on foot di Soumaoro è “rigore. Questo perché anche se tocca il pallone, poi prende il piede del giocatore del Milan. L’arbitro no può vedere e doveva intervenire il Var”.

La moviola di Marelli viene subito contestata da Thiago Motta, allenatore del Bologna che dice: “Il braccio di Lucumì è in perfetta posizione e serve per prendere l’equilibrio, non può essere mai rigore. Sul tocco di Soumaoro, se fischiamo questi falli allora c’è qualcosa che non va e dobbiamo decidere in che direzione stiamo andando. Perché questo non è lo spirito del gioco del calcio“.