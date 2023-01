Toronto il presidente Manning: “Insigne è una superstar. Si veste bene”

Lorenzo Insigne idolo di Toronto, anche il presidente Bill Mannin esalta le qualità del calciatore e dell’uomo.

A Toronto sono sempre più pazzi di Lorenzo Insigne. Il giocatore napoletano è sbarcato negli Usa solo a giugno scorso, giocando una mezza stagione con il club canadese, che non ha centrato i play off. Ora invece è pronto a dare il suo contributo fin dalla prima giornata di MLS.

Insigne in una recente intervista ha parlato benissimo di Toronto, sottolineando che negli USA si trova molto bene. Ma anche il presidente Manning ha usato parole al miele per il giocatore italiano: “Insigne ha una grande energia. Oltre ad essere un giocatore fortissimo in campo, con doti tecniche straordinarie è anche un grande uomo“.

Il presidente del Toronto ai microfoni di Preferred ha aggiunto: “Come nostro giocatore designato vogliamo che abbia un grande impatto, dentro e fuori dal campo. Lui ha sicuramente tutte queste caratteristiche ed è una superstar a tutti gli effetti. Fuori dal terreno di gioco si veste bene ed è un ottimo padre di famiglia. Sicuramente ha quel fattore in più rispetto ad altri giocatori“. Le parole di Manning fanno capire il grande impatto che Insigne ha avuto sulla Mls e su Toronto, diventando protagonista assoluto della scena dentro e fuori dal campo.