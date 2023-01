Pedullà: “Caprile e Cheddira per il Napoli”

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che segue Caprile e Cheddira del Bari. I due giocatori possono trasferirsi in maglia azzurra.

Napoli e Bari giocano in casa, anche se in categorie diverse. La famiglia De Laurentiis è proprietaria dei due club. La SSCN è presieduta da Aurelio De Laurentiis, mentre la SSCB è diretta da Luigi De Laurentiis. Ovviamente questo permette un dialogo sul calciomercato schietto e diretto, senza dover transitare per intermediari. Ma non rende automatico il passaggio di un giocatore dall’una all’altra squadra.

Calciomercato Napoli: la situazione Cheddira e Caprile

Alfredo Pedullà di Sportitalia sulla trattativa tra Napoli e Bari fa sapere che il club partenopeo segue con interesse i due giocatori. Il “Bari non li lascerà partire a gennaio, anche perché il club pugliese ha ambizioni di alta classifica, l’obiettivo minimo è raggiungere i play off per tornare in Serie A“. Ovviamente tornando in Serie A i De Laurentiis dovrebbero vendere il Napoli o il Bari, con gli sceicchi sullo sfondo, ma questo è un altro discorso.

L’interesse del Napoli per Cheddira e Caprile però non si esaurisce e le operazioni si possono concretizzare anche a giugno. L’attaccante marocchino piace anche a qualche club di Premier League, mentre il portiere sembra essere uno degli obiettivi più concreti per il prossimo futuro della società di Aurelio De Laurentiis. Il vero obiettivo di gennaio del Napoli, che ha ufficializzato Bereszynski, si chiama Azzedine Ounahi. Cristiano Giuntoli vorrebbe chiudere subito per il giocatore dell’Angers.