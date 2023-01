Napoli rivoluzione centrocampo due cambi: Ndombele titolare con la Sampdoria, ecco al posto di chi gioca

Tanguy Ndombele pronto a giocare titolare Sampdoria-Napoli, il centrocampista francese ha convinto Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti è pronto a cambiare almeno tre o quattro uomini per la sfida con la Sampdoria allo stadio Marassi di Genova in programma oggi alle 18.00. In conferenza stampa l’allenatore toscano ha anticipato i cambi, ma non ha svelato i nomi dei giocatori che scendere in campo dal primo minuto, ma ha sottolineato che era già tutto programmato dal suo staff tecnico.

Con ogni probabilità Kvaratskhelia giocherà titolare con la Sampdoria, ma ci saranno comunque cambi significativi per cercare di tornare subito alla vittoria. Il Napoli deve rispedire a meno sette la Juve di Allegri che ha vinto con l’Udinese, ma può guadagnare anche punti sull’Inter che ha pareggiato col Monza. Mentre il Milan gioca oggi con la Roma a San Siro alle ore 20.45.

Sampdoria-Napoli: Ndombele titolare, i cambi di Spalletti

La notizia di Ndombele che gioca dal primo minuto viene lanciata da molti quotidiano in edicola oggi. Il Mattino fa sapere che il francese nel buio di San Siro contro l’Inter ha illuminato almeno in parte la scena. Il giocatore è sembrato in forma, pronto per fare la differenza.

Ndombele titolare in Sampdoria-Napoli non sarà l’unica novità di Spalletti. Juan Jesus e Mario Rui sono i due innesti in difesa al posto di Rrahmani e Olivera. Ma la vera rivoluzione ci sarà in mediana perché oltre a Ndombele ci sarà anche Elmas titolare al posto di Zielinski. Resta solo Lobotka reduce dalla sfida di San Siro. Lo slovacco è imprescindibile per Spalletti, anche perché non ci sono giocatori come lui in rosa. Sarà anche per questo motivo che Cristiano Giuntoli vuole comprare già a gennaio il cartellino di Ounahi dall’Angers. I contatti sono stati avviati ed il club di De Laurentiis vuole chiudere la trattativa a 15 milioni più bonus.