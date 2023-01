Napoli con la Sampdoria in assetto offensivo: Raspadori ruolo inedito. C’è Kvaratskhelia

Napoli la probabile formazione con la Sampdoria, Kvaratskhelia gioca titolare. Raspadori schierato da mezz’ala al posto di Zielinski.

Il Napoli è pronto a schierare una formazione molto offensiva con la Sampadoria. La sfida della 16sima giornata di Serie A stagione 2022/23 è molto importante per gli uomini di Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha detto chiaramente: “Ci girano le scatole”. Il tecnico vuole immediatamente una reazione da parte dei suoi ragazzi. Anche perché la Juve di Allegri si è avvicinata a quattro punti con la vittoria di corto muso sull’Udinese. Mentre l’Inter si è fermata a Monza, mentre il Milan gioca oggi con la Roma a San Siro.

Napoli: probabile formazione con la Sampdoria

Spalletti ha detto chiaramente che ci saranno almeno tre o quattro cambi di formazione, già decisi prima della sfida con l’Inter. In un primo momento si pensa che Kvaratskhelia potesse restare in panchina con la Sampdoria, ma il tecnico ha rassicurato tutti sulle condizioni del georgiano.

Kvaratskhelia parte titolare nella formazione del Napoli che sfida la Sampdoria al Marassi alle ore 18.00. Ma secondo Corriere dello Sport possono esserci anche delle novità assolute. Raspadori con la Sampdoria può giocare al posto di Zielinski nel ruolo di mezz’ala con un assetto super offensivo con Elmas al posto di Anguissa. Questa è una delle possibilità, mentre lo schieramento meno offensivo prevede Ndombele ed Elmas al posto di Zielinski ed Anguissa. In difesa c’è Juan Jesus titolare al posto di Rrahmani che non è sembrato in perfette condizioni fisiche.