In Georgia gioca il sosia di Victor Osimhen – VIDEO

La ‘stretta’ somiglianza tra Adebowale Ogunbufunmi e Victor Osimhen. Il coro che i tifosi georgiani gli hanno dedicato sta diventando virale sui social media.

La Georgia è famosa per il talento calcistico di Kvaratskhelia, ma questa volta è una storia diversa ad attirare l’attenzione. Un altro azzurro, il bomber Victor Osimhen, ha un sosia indiretto che gioca nella squadra di terza serie georgiana Zestaponi. Si tratta dell’attaccante nigeriano Adebowale Ogunbufunmi che condivide con Osimhen non solo la nazionalità, ma anche la caratteristica capigliatura bionda platinata.

La somiglianza tra i due calciatori è stata notata dai tifosi del Zestaponi che hanno iniziato a dedicare ad Ogunbufunmi il coro “Osimhen! Osimhen!”. La notizia è stata riportata dal giornalista locale Dachi Tsurtsumia che ha condiviso le immagini ed un video su Twitter.

Nonostante si tratti di una curiosità la storia del sosia di Osimhen ha suscitato l’interesse dei fan del calciatore azzurro e degli appassionati di calcio in generale. Grazie alla diffusione sui social media, la notizia potrebbe raggiungere un pubblico ancora più ampio e far conoscere al mondo intero la passione per il calcio che anima la Georgia.

🇳🇬 "Osimhen, Osihmen" – Adebowale Ogunbufunmi, who plays for 3rd tier Georgian team "Zestaponi", gets special chant. pic.twitter.com/t0U4BbjhN8 — Dachi Tsurtsumia 🇬🇪 (@dtsgtr2) April 14, 2023