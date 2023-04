Milan, Kjaer: “Napoli, li abbiamo battuti due volte, Osimhen non cambia nulla, noi siamo il Milan”

Simon Kjaer difensore del Milan, non teme la presenza di Osmhen in campo, il calciatore si dice sicuro di battere il Napoli al Maradona.

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, ha rilasciato un’intervista a MilanTV in vista della partita di domani sera contro il Napoli. Kjaer ha dichiarato di essere molto motivato per questo tipo di partite e ha sottolineato l’importanza della compattezza della squadra e della capacità di affrontare momenti difficili.

Riguardo alla presenza in campo di Osimhen, Kjaer ha affermato che, nonostante le sue grandi qualità, la strategia difensiva del Milan non cambierà tanto. La squadra si è preparata su di lui, ma la base della loro tattica rimane la stessa: difendere tutti e attaccare tutti.

“Cosa cambia con Osimhen in campo? Non cambierà tanto. Osimhen è un giocatore con grandissime qualità, molto veloce e molto fisico. Ha fatto una stagione fantastica. Ci siamo preparati su di lui, però la base resta la stessa: difendiamo tutti, attacchiamo tutti”.

Kjaer ha anche espresso la sua fiducia nel Milan, sottolineando che la squadra è stata preparata bene per affrontare il Napoli, una squadra forte ma che ha perso le prime due partite. Secondo Kjaer, il Napoli cambierà qualcosa a livello tattico e sarà ancora più aggressivo in casa propria, ma il Milan ha il carattere e il coraggio per giocare bene e cercare di vincere la partita.

“Loro cambieranno sicuramente qualcosa, perché le prime due partite le hanno perse. Domani secondo me saranno ancora più aggressivi, in casa loro, e noi dobbiamo essere pronti. Tutto lo stadio li porterà ad essere alti e aggressivi. Noi dobbiamo far vedere il carattere e avere il coraggio di giocare, perché abbiamo qualità”.