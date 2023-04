Napoli, Osimhen super carico in rifinitura: torna in campo Simeone

Victor Osimhen super carico nella rifinitura prima di Milan-Napoli: torna in campo Giovanni Simeone

La carica di Victor Osimhen caratterizza la rifinitura alla vigilia di Napoli-Milan, gara valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League. L’attaccante nigeriano, rientrato in campo nel match contro il Verona, ha spronato tutti i suoi compagni, alla ricerca di una vittoria che possa spingere i partenopei alla semifinale della massima competizione europea. Atleticamente e psicologicamente, l’ex Lille e Wolfsburg è super motivato a fare una grande partita e quindi mettere fine al tabù che non lo ha visto mai scendere in campo quest’anno contro il Diavolo.

Osimhen sprona il Napoli nella seduta di rifinitura mattutina a Castel Volturno

Questo è il report dell’ufficio comunicazione degli azzurri: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan per il ritorno del quarto di finale di Champions League in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con sviluppo su palle inattive. Gaetano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo”.