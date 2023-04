Fedele: “Il Napoli, con Osimhen, non spazzerà via il Milan”

Enrico Fedele ritiene che il Napoli, con Victor Osimhen, non spazzerà via il Milan e che bisogna mettere un cartello nello spogliatoio

Enrico Fedele esprime la sua opinione su Napoli-Milan. A Radio Marte l’ex dirigente del Parma ed ex procuratore dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro: “Il Napoli, con Victor Osimhen in campo, spazzerà via il Milan? Non credo, ma avrà qualche possibilità in più di vincere la partita. In queste ultime quattro partite, tra coppa e campionato la squadra di Luciano Spalletti ha subito molti gol e non ne ha fatti: non ha segnato contro i rossoneri o col Verona, mentre contro il Lecce ha vinto con un’autorete, dopo il gol di Di Lorenzo“.

Fedele consiglia un cartello nello spogliatoio come Herrera all’Inter

Fedele ha poi proseguito: “Il georgiano Kvaratskhelia non è al massimo della forma perché non trova solo un giocatore da superare, cosa che accade quando gli altri li trascina Victor Osimhen, e quindi si incarta”.

“Quale sarebbe il discorso prepartita ideale per caricare al massimo i giocatori? Metterei un bel cartello nello spogliatoio, come faceva Herrera nell’Inter, e scriverei: ‘Oggi possiamo fare la storia’. Sono queste le parole giuste per caricare la squadra” ha concluso Enrico Fedele a Radio Marte.