Bruscolotti polemico: “Perchè hanno scelto il miglior arbitro a Napoli e non a Milano?”

Beppe Bruscolotti polemico, si chiede perché hanno scelto il miglior arbitro a Napoli e non a Milano

Non si spengono le polemiche sull’arbitraggio di Istvan Kovacs nell’andata dei quarti di finale della Champions League tra Milan e Napoli. A dir poco polemico per la direzione arbitrale è l’ex capitano azzurro Giuseppe Bruscolotti che, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli, si sofferma prima sulle assenze e poi dà una stoccata ai vertici arbitrali: “L’assenza di Kim è davvero importante, più di quella di Anguissa. Se il centrocampista può essere sostituito (il candidato numero uno dovrebbe essere Ndombele), il sudcoreano è difficilmente rimpiazzabile”.

Bruscolotti ritiene non adeguata la direzione arbitrale di Kovacs per Milan-Napoli

Giuseppe Bruscolotti ha poi proseguito nel corso del suo intervento in radio, con una punzecchiatura a Rosetti: “Il Napoli è stato fortemente penalizzato contro il Milan. Nella partita di andata ci hanno mandato un arbitro certamente non adeguato (il riferimento è a Kovacs). Non ha saputo reggere la pressione di San Siro. Nella partita di ritorno, invece, ci sarà il migliore di tutti, uno che non si lascerà influenzare dal pubblico presente al Diego Armando Maradona (Marciniak). Non mi sembra giusto”.