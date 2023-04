Marchisio fa infuriare i tifosi del Napoli sui social: Il suo like è diventato virale

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha dimostrato ancora una volta la sua antipatia verso i tifosi del Napoli con un like ad un spot sulla sfida contro il Milan.

l “like” dell’ex giocatore della Juventus, Claudio Marchisio, ha scatenato molte critiche sui social network, soprattutto da parte dei tifosi napoletani.

Tutto è cominciato con l’episodio della partita tra Napoli e Milan, in cui un possibile rigore per il Napoli non è stato concesso. Marchisio, attuale opinionista tv della RAI, ha espresso la sua opinione sui propri canali social, scrivendo: “Per me il rigore su Lozano c’era. Ovvio che se Giroud avesse segnato, avremmo visto un’altra partita. Il Napoli da qualche settimana mi è sembrato meno incisivo del solito“.

Il commento di Marchisio ha ricevuto molti riscontri, tra cui ha messo un “Like” al post di un utente che ha scritto: “Rigore Lozano netto, si gode ancora di più“.

Questo “like” è diventato virale e molti tifosi napoletani si sono infuriati, lasciando molti commenti negativi. A pochi giorni dalla partita tra Juventus e Napoli, Marchisio ha riscaldato ulteriormente gli animi, mostrando ancora una volta la sua antipatia verso i colori azzurri e la tifoseria del Napoli.