Non c’è pace per il rigore negato al Napoli, Gifuni: “Resta il mistero sul perché non sia stato assegnato”

Il giornalista di Radio Marte, Gianluca Gifuni, si è soffermato sul rigore negato al Napoli nella sfida di ritorno di Champions con il Milan.

Il Napoli è stato vittima di un rigore negato durante la partita contro il Milan a causa di un evidente fallo di Rafael Leao ai danni di Hirving Lozano. Il giornalista e speaker della redazione di Radio Marte, Gianluca Gifuni, ha commentato l’episodio nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre” sulla stessa emittente campana. Secondo Gifuni, la decisione del VAR e dell’arbitro di non concedere il penalty è stata una follia. Se il VAR non ha voluto assumersi la responsabilità di assegnare il rigore, lasciando la decisione all’arbitro, questo è ancora più incredibile. Il contatto tra Leao e Lozano è stato evidente per tutti e il rigore era netto. Resta un mistero il motivo per cui non sia stato assegnato. Di seguito le parole di Gifuni:

“Sono dei pazzi: tutti al mondo, pure i bambini, hanno visto che è rigore: come può un addetto al VAR non darlo?” ha commentato Gifuni. Che ha poi aggiunto: “Se invece al VAR non hanno voluto prendersi responsabilità ed hanno detto all’arbitro Szymon Marciniak di essere in dubbio, lasciando al direttore di gara la decisione, è semplicemente una follia. Quello è rigore, un rigore netto. Resta il mistero sul perché non sia stato assegnato. Il contatto tra Leao e Lozano è sotto gli occhi di tutti: il portoghese ha falciato il messicano sulla caviglia”.