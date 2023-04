Spalletti sul rigore: “La storia del Milan ha contato “

Luciano Spalletti si è lamentato per il rigore non concesso al Napoli durante la sfida con Milan, fallo di Leao su Lozano.

Spalletti al termine della sfida con il Milan non si è tirato indietro nel commentare gli episodi da moviola. Clamoroso il rigore non concesso al Napoli col Milan per il fallo di Leao su Lozano.

“Sul rigore, il passato e la storia del Milan ha contato… quello è rigore è netto” il commento lapidario di Luciano Spalletti. In effetti non si riesce a comprendere come l’arbitro Marciniak non abbia fischiato la massima punizione contro i rossoneri.

Dalle immagini alla moviola è assolutamente evidente che Leao prende solo il piede di Lozano. Immagini che il Var poteva assolutamente vedere e che Marciniak poteva andare a vedere al monitor, invece l’arbitro ha deciso di non utilizzare il monitor e di affidarsi a quello che gli veniva dett dalla sala Var.