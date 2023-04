Napoli-Milan, tifosi infuriati con Mediaset: “Telecronaca altro scandalo dopo Marciniak”

Battute pro-Milan e richiami a Marciniak: le critiche sui social non risparmiano i telecronisti Callegari e Paganin durante la trasmissione su Canale 5.

Il Napoli di Luciano Spalletti esce dalla Champions League a testa alta, dopo aver rimediato un pareggio al Maradona ‘velenoso’ per la compagine partenopea che, complice il risultato d’andata a San Siro, lascia il posto in semifinale al Milan di Pioli. I tifosi partenopei, oltre alla direzione non proprio ‘a favore’ dell’arbitro Marciniak, hanno criticato anche la telecronaca della partita trasmessa su Canale 5.

I commenti del duo Massimo Callegari e Massimo Paganin hanno suscitato battute e ironia sui social con i tifosi del Napoli che hanno preso di mira i due telecronisti, definendoli poco simpatici ai colori della squadra partenopea: “Due Massimo, ma non proprio il massimo della vita per noi napoletani visto che hanno dimostrato sin da subito tutta la loro simpatia per i colori rossoneri”.

Altri hanno fatto notare che Paganin ha giocato per l’Inter, il che potrebbe aver influenzato la sua simpatia per il Milan: “E’ vero che Paganini ha giocato nell’Inter, ma proprio per questo credo gli faccia più piacere affrontare il Milan in semifinale”. Altri hanno richiamato il caso del precedente arbitro Kovacs, definendolo uno scandalo, e hanno criticato Mediaset e Berlusconi per aver scelto i telecronisti: “Al di là dello scandaloso Marciniak, che è stato pure peggio di Kovacs visto il rigore non dato al Napoli, netto e solare, la telecronaca è stata fatta comunque da due dipendenti di Mediaset e dunque di Berlusconi, primo tifoso del Milan. Devo dire però, che anche se in ritardo, si sono accorti dell’errore sul contatto Leao-Lozano”.