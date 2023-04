Costacurta: “Assenza di Kim ha pesato. Leao? Non so se Jacobs gli sarebbe stato dietro”

Lo storico ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dicendo la sua sulla sfida di ritorno di Champions tra Napoli e Milan terminata con la qualificazione alle semifinali da parte dei rossoneri.

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan, si è soffermato sulla partita tra Napoli e Milan, facendo riflettere gli appassionati di calcio. Secondo Costacurta l’assenza di Kim è stata fondamentale in negativo per il Napoli. Questa mancanza ha permesso al Milan di segnare il gol decisivo che ha consentito alla squadra di Stefano Pioli di accedere alla semifinale di Champions League. Costacurta ha anche elogiato l’attaccante del Milan, Rafael Leao, definendolo un potenziale campione: “Per il Napoli l’assenza di Kim è stata fondamentale in negativo. Ma se Leao dovesse continuare in questo modo diventerebbe un campione. Non so se Jacobs gli sarebbe stato dietro in quell’azione“.

L’assenza di Kim è stata sicuramente un problema per il Napoli e ha avuto un impatto negativo sulla loro prestazione in campo. I tifosi del Napoli però possono ancora essere orgogliosi della loro squadra per il grande sforzo che hanno fatto in questa partita e per il cammino complessivo in questa competizione europea.