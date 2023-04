Corriere, rimpianto napoletano in prima pagina: “Milan alle stelle, rabbia Napoli: negato un rigore”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, andata in scena nella serata di ieri, che ha visto la compagine rossonera staccare il pass per le semifinali.

