Marchisio: “Il distacco di Juve, Inter e Milan dal Napoli è inaccettabile”

Il commento di Claudio Marchisio sul distacco di Juventus, Inter e Milan dal Napoli è stato categorico: “inaccettabile”.

L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha espresso il suo punto di vista sul campionato di serie A, sia alla Domenica Sportiva che al podcast Bsmt, analizzando l’attuale momento della Serie A e criticando l’enorme differenza di punti tra la squadra partenopea e le altre grandi del campionato italiano.

Marchisio ha parlato anche dell’Inter, che nonostante le dieci sconfitte subite in campionato, resta ancora in lotta per il secondo posto in classifica. Secondo l’ex capitano della Juventus, la Serie A è così e non si possono accettare distacchi così ampi tra le rose delle grandi squadre e quella del Napoli.

“I giudizi vanno dati a fine stagione, poi non si può accettare che le rose di Inter, Milan e Juventus possono avere tanti punti di distacco dal Napoli“.

Nonostante ciò, Marchisio ha sottolineato i meriti degli azzurri, ma ha anche evidenziato le potenzialità delle altre pretendenti al titolo, in particolare la sua Juventus, che ha subito una penalizzazione di 15 punti a seguito dei processi giudiziari. L’ex centrocampista ha criticato la decisione di dare la penalizzazione in questo momento della stagione, sottolineando come sarebbe stato più opportuno aspettare la fine dell’anno per capire cosa sarebbe successo.

“L’unica cosa che posso dire è che dare una penalizzazione in questo momento della stagione, in generale, non credo sia una cosa giusta per un campionato che sta andando avanti con ancora molte partite .Sarebbe stato più opportuno aspettare la fine dell’anno e capire cosa sarebbe venuto fuori”.

Claudio Marchisio ha espresso la sua opinione sulla situazione attuale della Serie A, criticando il distacco tra Napoli e le altre grandi del campionato, ma anche sottolineando i meriti degli azzurri e le potenzialità delle altre squadre. Un commento che ha fatto discutere tanti tifosi azzurri e che ha messo in discussione l’esperienza e la competenza dell’ex centrocampista bianconero.