Baroni: “Lecce, col Napoli la partita perfetta. Hanno preso a pallonate chiunque…”

Marco Baroni in conferenza stampa parla di Lecce-Napoli, sfida di Serie A che si gioca venerdì 7 aprile 2023 allo stadio via del Mare.

Il Lecce viene da cinque sconfitte consecutive e vuole ritornare a fare punti, nonostante mantenga 8 punti di vantaggio sulla terz’ultima in classifica. Marco Baroni in conferenza stampa prima di Lecce-Napoli ha detto: “Ci siamo bene in questi giorni, tranne Askildsen che ha avuto un piccolo problema intestinale nella notte. Siamo coscienti che dobbiamo portare a casa gli episodi favorevoli e cercare di farli girare dalla nostra parte, concretizzando le occasioni“.

A Baroni viene ricordato che all’andata Napoli-Lecce terminò in parità, con un’ottima partita dei pugliesi: “Ogni gara ha una storia a sé. Noi dobbiamo pensare solo a dare il meglio e cercare di portare a casa un buon risultato. Abbiamo lavorato in questo modo fino ad ora e continueremo a farlo. Troveremo il modo per fare bene anche in questa gara, come abbiamo sempre fatto fino ad ora“.

Sulla formazione, Baroni non si sbilancia, anche se fa capire che ci sarà turnover: “Bisogna fare ancora delle verifiche, ma ho già in mente un piano. È chiaro che daremo spazio a qualche forza fresca. Strefezza, Banda e Colombo diffidati? Un pensiero è chiaro che va anche in quel senso“.

Secondo Baroni il Lecce deve essere consapevole di dover “fare una partita perfetta contro il Napoli, ma il nostro avversario deve anche un po’ scendere di livello. Affrontiamo una squadra fortissima che sta facendo grandissime cose anche in Europa ed ha preso a pallonate chiunque. Noi con forza, compattezza ed identità cercheremo di misurarci con loro“.