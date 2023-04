Criscitiello: “Inter e Milan in semifinale, ma c’è una brutta notizia”

Il giornalista Michele Criscitiello solleva una questione che metterebbe tutto in discussione nonostante le qualificazioni di Inter e Milan.

Il giornalista Michele Criscitiello ha commentato l’approdo di Inter e Milan in semifinale di Champions League con uno sguardo anche sul campionato. Secondo Criscitiello, l’approdo di Inter e Milan alle semifinali di Champions, dopo aver eliminato Benfica e Napoli, è una bella notizia per il calcio italiano. Tuttavia, il giornalista ha sottolineato che potrebbe arrivare una notizia clamorosa in grado di rimettere tutto in discussione.

“Inter e Milan, dopo avere eliminato rispettivamente Benfica e Napoli, approdano alle semifinali di Champions League. Questa è una bella notizia per tutto il calcio italiano, avremmo firmato per avere un risultato simile alla vigilia della stagione. Eppure a breve potrebbe arrivare una notizia clamorosa in grado di rimettere un po’ tutto in discussione”.

Ricorso Juventus, una ‘spinosa’ questione per Inter e Milan

Criscitiello ha fatto riferimento alla situazione della Juventus e alla possibilità che vengano restituiti loro i quindici punti. In tal caso, sia l’Inter che il Milan rischierebbero di scivolare fuori dalla zona Champions League, nonostante il loro ottimo risultato in Europa. Secondo il giornalista, questo sarebbe davvero inspiegabile e non si spiega come si possa arrivare tra le prime quattro d’Europa e allo stesso tempo rischiare seriamente di non partecipare alla manifestazione continentale per club più importante.

“Qualora alla Juventus fossero restituiti i quindici punti, Inter e Milan scivolerebbero addirittura fuori dalla zona Champions League (attualmente i rossoneri sono quarti e i nerazzurri quinti) e ciò è davvero inspiegabile. Come è possibile che arrivi tra le prime quattro d’Europa, ma allo stesso tempo rischi seriamente di non partecipare alla manifestazione continentale per club più importante”.