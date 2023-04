Napoli-Milan, Esposito: “C’è stato un episodio scandaloso, poteva cambiare tutto. Lasciatemi dire una cosa su Kvara”

Paolo Esposito ha commentato la sfida Champions tra Napoli e Milan. Il giornalista ha messo in evidenza un fatto scandaloso.

Durante la trasmissione sportiva “Il Ring del Pallone“, il giornalista Paolo Esposito ha espresso il suo disappunto per l’eliminazione del Napoli dalla Champions League ai quarti di finale contro il Milan, sottolineando un episodio che ha considerato “scandaloso”.

Esposito ha spiegato che il Napoli ha iniziato la partita in modo esplosivo, mettendo sotto pressione il Milan, ma che poi si è verificato un netto fallo di Leao su Lozano, che avrebbe dovuto portare a un rigore a favore del Napoli. Esposito ha criticato il VAR, sottolineando che non ha segnalato l’errore dell’arbitro in campo, affermando che questa inattività ha potuto cambiare il corso della partita a favore degli azzurri.

“C’era un rigore netto per fallo di Leao su Lozano. Posso giustificare Marciniak che non l’abbia visto in campo. Ma il VAR come fa a non segnalarlo? Una cosa scandalosa, forse sarebbe cambiata la partita e gli azzurri sarebbero andati in vantaggio”.

Esposito ha poi espresso il suo apprezzamento per entrambe le squadre, sottolineando che il calcio è fatto di episodi e che bisogna accettare il risultato finale. Ha anche commentato l’errore dal dischetto di Kvaratskhelia, che ha compromesso le speranze del Napoli, affermando che il calciatore ha sempre calciato nella stessa maniera e nello stesso angolo, e che forse avrebbe dovuto cambiare strategia.

Esposito ha concluso il suo intervento elogiando il Napoli per la sua performance in Serie A, in cui ha dominato con 22 punti di vantaggio sul Milan, e ha sottolineato che il campionato italiano è come il Giro d’Italia, dove vince sempre il migliore, mentre le coppe sono come la Parigi-Roubaix. Ha infine affermato che il Napoli deve ripartire dal gol di Osimhen al 90esimo, e che il campionato è ormai chiuso.