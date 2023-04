Carlo Alvino commosso dal messaggio di una giovane tifosa del Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions League

Il giornalista sportivo Carlo Alvino ha condiviso le sue emozioni su Twitter riguardo ad un messaggio che ha ricevuto da una giovane tifosa del Napoli.

Il giornalista sportivo Carlo Alvino ha espresso le sue emozioni su Twitter riguardo ad un messaggio che ha ricevuto da una giovane tifosa del Napoli, dopo l’eliminazione della squadra azzurra dalla Champions League per mano del Milan. Nel messaggio la ragazza manifestava il suo grande amore per la squadra partenopea e la sua fiducia che la squadra potesse rialzarsi e tornare a competere ai massimi livelli il prossimo anno.

“Devo essere sincero, ho pianto per un messaggio: mi piace condividere i pensieri, forse ho la lacrima facile ma mi ha emozionato il messaggio di una tifosa di 15 anni. Il prossimo anno il Napoli ci riproverà in Champions League, qualcun altro non lo può ancora dire”.

Alvino ha confessato di essere rimasto profondamente colpito dal messaggio, tanto da commuoversi e lasciarsi andare alle lacrime. Ha poi aggiunto di apprezzare molto la condivisione dei pensieri e di avere una lacrima facile, ma che il messaggio della giovane tifosa gli ha fatto molto piacere e ha rappresentato un piccolo gesto di positività in un momento difficile per il Napoli.

Infine, Alvino ha voluto ricordare che la squadra partenopea ha dimostrato di essere una grande squadra, che ha giocato bene e che ha fatto tutto il possibile per raggiungere gli obiettivi prefissati. Infatti, il prossimo anno avranno la possibilità di tornare a competere in Champions League, mentre altri team che hanno eliminato il Napoli potrebbero non avere questa opportunità.