Napoli, 3 Daspo per tifosi partenopei al “Maradona”: i motivi

La Questura adotta 3 Daspo per i tifosi del Napoli al “Maradona” per diversi motivi, in riferimento a tre partite diverse

Il questore di Napoli ha adottato 3 Daspo, per periodi di uno e due anni, nei confronti di tre persone di 23, 37 e 47 anni. Come si apprende in queste ore, il 23enne, in particolare, durante l’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht Francoforte del 15 marzo scorso allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, aveva acceso e lanciato un fumogeno nel settore inferiore della curva B, pertanto era stato denunciato per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive.

Tre motivazioni diverse per i 3 Daspo comminati ai tifosi del Napoli

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Napoli, i tre sono stati fermati per motivi diversi che vengono svelati nel corso del comunicato stampa ufficiale. Per ciò che concerne gli altri tifosi colpiti dal provvedimento, si evince che il supporter 37enne, invece, in occasione della partita di calcio Napoli-Roma del 29 gennaio scorso, era stato denunciato per possesso di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive. Infine il 47enne, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Atalanta dello scorso 11 marzo allo stadio intitolato all’ex numero 10 argentino, era stato denunciato per violenza e oltraggio nei confronti di uno steward.