Guardiola: “Devo parlare male del Napoli perché è uscito? No. Leao-Lozano è rigore”

Pep Guardiola esalta il Napoli anche dopo l’uscita ai quarti di finale di Champions League: “Squadra che mi ha impressionato“.

Guardiola può ancora bere il caffè turco ad Istanbul ma non lo farà con Luciano Spalletti, eliminato con il suo Napoli dalla Champions League. Il disastroso operato di Kovacs prima e Marciniak poi hanno contribuito pesantemente all’uscita degli azzurri.

Napoli: la stima di Guardiola

Il tecnico del Manchester City ha sempre espresso grande entusiasmo per la squadra partenopea, che ha esaltato più volte, anche se non è mancato qualche battibecco a distanza Guardiola-Spalletti.

“Il Napoli ha giocato in modo magnifico e ha affrontato una squadra che ha tanta storia” dice Guardiola che aggiunge: “Si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions? Non è così, li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Sono sicuro che l’anno prossimo il Napoli sarà di nuovo in Champions, perché vincerà il campionato, e ci riproverà”.

Sul contatto Leao-Lozano, Guardiola dice: “Era un rigore che poteva essere dato“. Rigore che però non è stato concesso e ci si trovata sullo 0-0 nel momento in cui Marciniak ed il Var hanno deciso di non vedere il fallo di Leao.