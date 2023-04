Ravezzani: “Napoli, troppe energie spese per dare colpa all’arbitro”

Fabio Ravezzani critica il Napoli perché ha speso troppe energie per dare colpa all’arbitro all’andata

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha detto la sua sull’eliminazione del Napoli in Champions League ad opera del Milan ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Milan fortunato col Napoli? Una bella domanda, ma il Napoli ha sbagliato nel post partita dell’andata. A San Siro giocarono meglio gli azzurri e i rossoneri furono fortunati. Spalletti e una parte del Napoli, invece, si erano convinti di aver perso per colpa dell’arbitro e ha speso troppe energie. La cosa si è ritorta contro il Napoli, visto che la UEFA ha mandato Marciniak, il migliore arbitro al mondo, per la gara in casa. E l’arbitro non si è lasciato abbindolare dall’ambiente dal Maradona”.

Per Ravezzani non è normale che Calabria abbia annullato Kvaratskhelia

Ravezzani ha poi aggiunto: “Poi parlando solo di questo, solo dell’arbitro, si è perso di vista che il Milan ha vinto tre partite con tre gol in fotocopia. Leao e Kvaratskhelia? Ho sempre pensato che Kvara fosse più forte e continuo di Leao, ma nelle ultime due partite non l’ho visto con lo smalto migliore. Non è normale che Calabria abbia sostanzialmente annullato il georgiano, quindi bisogna riflettere sul suo momento di forma”.

Infine Ravezzani parla del rush finale in Serie A: “Il Napoli non deve preoccuparsi di nulla, ma ora deve ragionare sulle vere ragioni per cui non ha passato il turno. L’arbitro non giustifica tutto, così come la sfortuna. San Gennaro avrà guardato da un’altra parte, ma Spalletti ha le sue responsabilità e le sue colpe. Dopotutto il suo Napoli resta più forte di questo Milan”.